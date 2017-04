‘‘అవును.. బాబ్రీ మసీదును నేనే కూల్చమన్నా, అద్వానీకి సంబంధం లేదు’’

బాబ్రీ మసీదును కూల్చేందుకు కరసేవకులను ప్రేరేపించినది తానేనని, అద్వానీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని బీజేపీ మాజీ ఎంపీ రామ్ విలాస్ వేదాంతి మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

English summary

Lucknow: Former Bharatiya Janata Party legislator Ram Vilas Vedanti (pictured above right) on Friday told reporters that it was he and not Lal Krishna Advani or any other saffron party leaders who had incited karsevaks to raze the Babri Masjid in 1992. The Supreme Court is expected to announce its decision on Advani’s role in the violence. Vedanti said Advani and other BJP leaders had tried to “calm the karsevaks”, IANS reported. “It was I who said ‘Ek dhakka aur do, Babri Masjid tod do [Give it another push, demolish Babri Masjid],” Vedanti told reporters.