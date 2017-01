తమిళనాడు సీఎం శశికళ ? లోక్ సభ డిప్యూటీ స్పీకర్

లోక్ సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ తంబిదురై ఇప్పుడు శశికళ సీఎం కావాలని కొత్తగా నినాదం చెయ్యడంతో పన్నీర్ సెల్వం వర్గీయులు ఉలిక్కిపడ్డారు.

English summary

Lok Sabha Deputy Speaker Thambidurai called Sasikala to be Chief Minsiter of Tamil Nadu.