తనకు దక్కనిది వేరొకరికి దక్కకూడదని, ప్రియురాలిపై పెట్రోల్ పోసి, తాను కూడ...

తనకు దక్కనిది , వేరొకరికి దక్కకూడదనే ఉన్మాదంతో ప్రియుడు ప్రియురాలిని సజీవదహనం చేశాడు. తాను కూకడ నిప్పంటించుకొని ఆత్మహత్యయత్నం చేసుకొన్నాడు. ఈ ఘటన తమిళనాడు రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

On Friday, when Mythili was returning from work, Parthiban waylaid her near Tirumullaivoyal bus stand, and compelled her to accept his proposal. She refused, and a quarrel ensued on the road. Infuriated, he poured kerosene from a bottle that he was carrying on her and then, himself.