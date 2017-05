‘‘ఇంటికెళ్లి వస్తామంటే కుదరదు.. ఇప్పుడే.. ఇక్కడే ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే ఆపరేషన్ చేస్తా’’

మల్కన్‌గిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బుధవారం ఒక వైద్యుడు మానవత్వం మరిచి ప్రవర్తించాడు. నెలలు నిండి ప్రసవ వేదనతో ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఓ గిరిజన యువతికి ఆపరేషన్ చేసేందుకు రూ. ఐదు వేలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు.

English summary

Bhubaneswar: Two days after he was transferred for allegedly taking Rs 5,000 bribe from a Bonda tribal woman for delivery, Dr Nirmal Chandra Nayak gynaecologist at the Malkangiri District Headquarters Hospital (DHH) has caused a flutter by returning the bribe to the woman. Nayak, who had taken Rs 5,000 bribe from Adibari Namni, a Bonda woman of Dantapada village in Bondaghati under Khairput block May 9 for delivery, returned the amount to the latter reportedly in the presence of the Malkangiri CDMO, other district officials and relatives of Namni.