మద్యప్రదేశ్:మధ్యప్రదేశ్ లో ఘోరం జరిగింది. రేషన్ షాపులో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకొని 14 మంది మృతి చెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 20:16 [IST]

English summary

At least 14 people have dead after a fire broke out at a ration store in Madhya Pradesh's Chhindwara district.The fire broke out near Bargi village during kerosene distribution leaving 14 dead. Another three persons are seriously injured.