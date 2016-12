ఆ నాలుగు.. జయలలిత మృతిపై ఎన్నో అనుమానాలు: రిపోస్టుమార్టం?

దివంగత జయలలిత మృతి పైన మద్రాస్ హైకోర్టు సందేహాలు వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా, సంచలనంగా మారాయి.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:32 [IST]

The judge while speaking in his personal capacity said, he too had doubts after few media organisations had raised doubts over Jayalalithaa's death.