జయకు 'భారతరత్న'పై హైకోర్టు షాక్: జోక్యం కోరవద్దని హితవు..

తమిళ దివంగత సీఎం జయలలితకు భారతరత్న పురస్కారం ఇవ్వాల్సిందిగా చొరవ చూపాలని హైకోర్టును కోరడం పట్ల న్యాయస్థానం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

English summary

The news might come as disheartening to the follower of the AIADMK leaders, especially since, last month, the Tamil Nadu cabinet at its first meeting had passed a resolution to recommend Jayalalithaa for "Bharat Ratna", the highest civilian honour of the country.