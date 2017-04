దినకరన్ ఇష్యూ: ఈసిపై భగ్గుమన్న మద్రాస్ హైకోర్టు

దినకరన్ వ్యవహారంపై పోలీసులు ఈసికి ఫిర్యాదు చేయకపోవడంపై మద్రాసు హైకోర్టు భగ్గుమంది. ఇతరులు ఫిర్యాదు చేసేంత వరకు ఆగుతారా అని ప్రశ్నించింది.

English summary

Madras High Court expressed anguish at Police on Dinakaran issue for not complaining to EC.