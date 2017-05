అమిత్ షాకు షాక్: అన్నం పెట్టినవారు మాయం?, టీఎంసీలోకి!

ఇటీవల భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయాధ్యక్షుడు అమిత్‌షా పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని నక్సల్‌బరి ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో ఓ స్థానికుడి ఇంట్లో భోజనం చేశారు. అయితే అమిత్‌షాకు అన్నంపెట్టిన ఆ దంపతులు ఇప్పుడు

English summary

The highlight of BJP President Amit Shah’s recent visit to West Bengal was his lunch at a Mahali, the tribe which speaks Mahali language, house in Naxalbari. The images of Shah sitting on the floor of Raju Mahali’s house at South Katiajote village and having rice, dal, ‘potol bhaja’ (fried gourd dish), squash curry, salad and papad served on a banana leaf went viral.