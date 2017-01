మోడీకి లేఖ రాసిన పన్నీర్ సెల్వం: సార్ చూడండి !

తమిళనాడులో ప్రసిద్ధి చెందిన సంప్రదాయ జల్లికట్టు నిర్వహణకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాశారు. దయచేసి జల్లికట్టు నిర్వహణకు అనుమతి ఇవ్వాలని .

English summary

The Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam, in a letter to Prime Minister Narendra Modi, sought an ordinance to allow conducting the bull taming sport.