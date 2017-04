ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలనలో తనదైన ముద్ర వేస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన యోగి.. తాజాగా హిందూ ఆలయాలపై ఆదేశాలను జారీ చేశారు.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the state officials to provide better public facilities including approach roads, toilets, rest houses, places to sit and drinking water near major religious places.