బ్యాంకులు సరే.. మా మాటేమిటి?: మాల్యా రూ.300 కోట్ల బాకీ

రూ.9వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులకు ఎగ్గొట్టి బ్రిటన్‌లో తలదాచుకుంటున్న విజయ్ మాల్యా అరెస్ట్, విడుదల కలకలం రేపింది. మాల్యాను రప్పించేందుకు మరో ఏడాది పడుతుందని చెబుతున్నారు.

English summary

Vijay Mallya's arrest in London gives hope to many unpaid Kingfisher staff, others are sceptical.