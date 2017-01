నోట్ల రద్దు ఓ సిగ్గుచేటు ఫ్లాప్ షో: మళ్లీ నిరసన బాటలో మమతా..

నోట్ల రద్దు పేరుతో నవంబర్8 నుంచి అమలులోకి వచ్చిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయాలని మమతా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Terming demonetisation a "shameless flop show", West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Monday announced three days of nationwide protests starting on Tuesday.