మహిళా ఉద్యోగినికి 'బూతు' మెయిల్: అసభ్య పదజాలంతో..

ఏవో కొన్ని కారణాలతో అతను పంపించిన ఈమెయిల్ ను చూసి సదరు ఉద్యోగిని షాక్ తిన్నది. 'ఎఫ్' అనే పదాన్ని ఉపయోగించి తనను దూషించడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

English summary

Amboli police on Monday arrested a 52-year-old man for allegedly using the F-word in an email addressed to a woman employee last year.