ప్రేమ-పెళ్లి: మాంసం తింటున్నాడని విడాకులిచ్చేసింది!

మాంసం తినడంతోపాటు తనను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడంటూ ఓ మహిళ తన భర్తకు విడాకులిచ్చేసింది. ఈ ఘటన గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఆరేళ్ల క్రితం జైన మతానికి చెందిన రీమా, బీహార్‌కు చెందిన కరణ్‌త

English summary

A23-year-old Amdavadi has filed an application with the police, accusing her husband of five years of torturing her. Her grouse is that he eats non-vegetarian food – reportedly breaking his promise of staying off meat once they get married.