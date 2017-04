ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలోనే సైకిల్ పై మృతదేహం తరలింపు, ఎందుకంటే?

ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలోనే సరైన సౌకర్యాలు లేని కారణంగా తన సోదరుడి మృతదేహాన్ని ఓ వ్యక్తి సైకిల్ పై తీసుకెళ్ళిన ఘటనపై అసోం ముఖ్యమంత్రి సర్భఆనంద సోనోవాల్ విచారణకు ఆదేశించారు.

English summary

Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal on Tuesday expressed concern and directed officials to conduct an inquiry after a video of a man carrying the dead body of his brother on a cycle did the rounds from Majuli island in Brahmaputra.