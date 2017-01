కడుపున పుట్టిన బిడ్డపైనే తండ్రి రేప్: యావజ్జీవ శిక్ష..

కడుపున పుట్టిన బిడ్డపైనే అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ ఓ తండ్రికి కోర్టు యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A special Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSOA) court recently sentenced a 34-year-old man to life imprisonment for raping his 10-year-old daughter at their residence in 2014.