80ఏళ్ల వృద్ధురాలిని రేప్ చేసిన యువకుడు.. యావజ్జీవ శిక్ష..

వృద్ధురాలిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన 28ఏళ్ల యువకుడికి యావజ్జీవ శిక్ష విధిస్తూ నాగపట్టణం మహిళా న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 28-year-old man was sentenced to life imprisonment by a women's court here for sexually assaulting an 80-year-old woman in February last.