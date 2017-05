పీకలదాక తాగి కూతురిపై ఆరు నెలలుగా అత్యాచారం: భర్తను పట్టించిన భార్య !

కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి ఇంటిలో ఎవరూ లేని సమయంలో కన్నకూతురిపై గత ఆరు నెలలుగా అత్యాచారం చేస్తున్న తండ్రిని చెన్నైలోని తేనంపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కామాంధుడైన భర్తను స్వయంగా ఆమె భార్య పట్టించిందని పో

Subscribe to Oneindia Telugu

Man arrested allegedly raping daughter in Tamil Nadu.

Other articles published on May 24, 2017