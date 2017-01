'పెళ్లి' చేసుకుంటానని చెప్పి.. నలుగురు యువతులను రేప్ చేశాడు..

పెళ్లి పేరిట మోసాలకు పాల్పడుతూ యువతుల మీద అత్యాచారాలకు తెగబడుతున్న అమిత్ జాదవ్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

English summary

A 28-year-old Pune resident was arrested on Saturday for duping a Mumbai woman by posing as a software engineer on a matrimonial website and raping her after promising marriage.