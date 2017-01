ముఖ్యంగా అతని నడకతీరులో మార్పును గుర్తించిన అధికారులు మరింత నిశితంగా అతన్ని పరీక్షించారు. దీంతో అసలు విషయం బట్టబయలైంది.

English summary

A passenger concealed around a kg of gold in his rectum, and tried to smuggle it through the RGI Airport. Enforcement officials foiled the smuggling bid and recovered the 1.19 kg gold.