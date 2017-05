కేంద్రమంత్రి ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లిన కారు: మద్యం మత్తులో క్యాబ్ డ్రైవర్

ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ మద్యం మత్తులో కారు నడిపి ఏకంగా కేంద్రమంత్రి ఇంట్లోకే దూసుకెళ్లాడు. దీంతో ఆ ఇంటి ప్రహారీని ఢీకొట్టింది. అక్కడేవున్న సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారులను కూడా ఢీకొనడంతో వారికి కూడా గాయాలయ్యాయి.

English summary

A taxi driver, who crashed his vehicle into the wall of Union Minister Kiren Rijiju’s official residence in Lutyens’ Delhi, was arrested on Monday, news agency PTI reported. A CISF personnel guarding Rijiju’s house was injured in the incident that occurred on Saturday.