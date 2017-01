ఫూటుగా మద్యం సేవించిన ఓ యువకుడు.. మద్యం మత్తులో బీరు బాటిల్‌తో తన తలపైనే బలంగా కొట్టుకున్నాడు. దీంతో తీవ్ర రక్తస్రావమై ప్రాణాలు వదిలాడు.

English summary

A 30-year-old businessman died after he allegedly smashed a beer bottle on his head following a pub brawl in south Delhi's Hauz Khas area on New Year's Eve.