విషాదం : కూతురు మృతదేహంతో 15 కిలోమీటర్లు నడిచిన తండ్రి, సిబ్బందిపై వేటు

ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన తన కూతురు మృతదేహన్ని స్వగ్రామానికి తరలించేందుకు ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఉచితంగా వాహనాన్ని సమకూర్చకపోవడంతో 15 కిలోమీటర్ల పాటు మృతదేహన్ని భుజాన వేసుకొని వెళ్ళాడు ఓ తండ్రి

English summary

a man had to carry the dead body of his five-year-old daughter on his shoulder.the man was identified as gati dhibar from a village called Pechamundi had to walk for about 15 kilometers.