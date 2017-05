అమెరికాలో భారత దంపతుల దారుణ హత్య: మాజీ ప్రియుడు అరెస్టు !

కర్ణాటకలోని మంగళూరు నగరానికి చెందిన సరేనా ప్రభు, రాయల్ సిక్వేరా ప్రభు దంపతులను అమెరికాలో ఉన్న కుమార్తె ను చూడటానికి వెళ్లారు. దంపతుల కుమార్తె మాజీ ప్రియుడు మీర్జా టాట్లిక్ (24) రివాల్వర్ తో కాల్చి దార

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mangaluru based couple have killed in America. The couples's daughter's ex lover has murdered the couple. America police arrested the accused. More details yet to be known.