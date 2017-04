కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మరో షాక్: బీజేపీలో చేరిన ఎమ్మెల్యే

కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గోవా, మణిపూర్‌లలో చిన్నపార్టీల మద్దతుతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వలసలు పెరుగుతున్నాయి.

English summary

Manipur Congress MLA Ginsuanhau has joined the ruling Bharatiya Janata Party, giving a shot in the arm to the BJP-led coalition government in the state.