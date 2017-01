రాబోయేది మరింత గడ్డు కాలమే.. ఆర్థిక వ్యవస్థ ఛిన్నాభిన్నం: మన్మోహన్

పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల రాబోయే రోజుల్లో గడ్డు కాలం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ హెచ్చరించారు.

English summary

India’s economy has gone from bad to worse following the government’s recall of high-value currency but the worst is yet to come, former prime minister Manmohan Singh said on Wednesday.