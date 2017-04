మహిళా మావోయిస్టుల నగ్న వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో, ప్రతీకారంగానే దాడి

ఛత్తీస్ ఘడ్ లోని సుక్మా జిల్లాలో 26 మంది సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లను చంపిన ఘటన ముమ్మాటికీ ప్రతీకార చర్యేనని మావోయిస్టు దండకార్య అధికార ప్రతినిధి వికల్ప్ చెప్పారు.

Maoist leader vikalp released audio tape on chhattisgarh on Thursday.We revenge on Crpf police he said on this audio tape.