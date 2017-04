వార్నీ.. ఇలా కూడా చేసుకుంటారా పెళ్లి? శ్మశానంలో ఒక్కటైన జంట!

మహారాష్ట్రలోని జాల్నా జిల్లా.. పరతూర్‌లో ఓ వివాహం ఎవరూ ఊహించని విధంగా శ్మశానంలో జరిగింది. పరతూర్‌లోని వైకుంఠధాం శ్మశానవాటికలో మంజుశ్రీ, ఆకాష్‌ ఒక్కటయ్యారు.

English summary

Mumbai: A couple married in a different venue. Akash and Manjusri who belongs to paratur, Jalna District of Maharashtra state got married in a Burrial Ground. The relatives of them were confused at first when they received the wedding cards after seing the venue of the marriage. But later they got information that what they have seen in the wedding cards are correct.