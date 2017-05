షాక్: వధువు హై హీల్స్ వేసుకొన్నందుకు పెళ్ళిరద్దు చేసుకొన్నారు

ఎత్తు చెప్పుల కారణంగా ఏకంగా వివాహమే రద్దైంది. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది. హైహీల్స్ కారణంగా వధువు నడక సక్రమంగా లేదంటూ ప్రదీప్ అనే వరుడు వివాహాన్ని రద్దు చేసుకొన్నారు.

English summary

Marriage called off for high heels in Karnataka state. Pradeep propose to marry a lady. on Wednesday reception. bride wear high heels for reception.she felldown in function, goom family members called off marriage.