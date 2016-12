బెంగళూరులో దారుణం: వివాహితపై గ్యాంగ్ రేప్, ఆపైన హత్య

ఓ వివాహితపై గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడి ఆపైన ఆమెను హతమార్చిన ఉదంతం గురువారం రాత్రి బెంగలూరులోని నేలమంగల ప్రాంతంలో జరిగింది.

English summary

A 25 year old married woman brutally gangraped and murdered by unknown. The incident took place in nelamangala near to venkatapuram of Bangalore on Thursday Late Night.