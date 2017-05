టెక్కీలకు షాక్: ఉద్యోగాలకు కోత పెడుతున్న టెక్ కంపెనీలివే

ఐటీ, టెలికం రంగాలు అత్యంత ఇబ్బందికరపరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో చోటుచేసుకొంటున్న మార్పుల టెక్కీలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. రిలయన్స్ జియో రంగ ప్రవేశంతో

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cognizant appears set to cut at least 6,000 jobs, which represents 2.3% of its total workforce, as the IT MNC struggles with growth in an IT environment that is fast shifting towards new digital services.