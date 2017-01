'బట్టలు చించేసి.. ఆడవాళ్లందరిని తాకరాని చోట తాకి..'

పార్టీలో పాల్గొన్న యువకులు, మరికొందరు పురుషులు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా చాలామంది మహిళలను తాకరాని చోట తాకారు.

English summary

An alleged “mass molestation” on the streets of one of India’s biggest cities on New Year’s Eve was the result of young people trying to “copy” western mindsets and clothing, an Indian state minister has claimed.