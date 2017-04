సీఎంగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ మరో 'అతిపెద్ద' సంస్కరణ, రాత్రికి రాత్రే..

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాత్రికి రాత్రే మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పాలన, భద్రతా వ్యవస్థలను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేసే ఫైల్ పైన సంతకం చేశారు.

English summary

In his biggest administrative reshuffle, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today transferred 84 IAS and 54 IPS officers including 38 district magistrates and 33 district police chiefs.