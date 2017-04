మోడీ ముందు దిగదుడుపే: కాంగ్రెస్ విముక్త భారత్ కలనే...

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో అధికార ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)కు ప్రజాదరణ తగ్గిపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి పంజుకుంటున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BJP appears set to retain Municipal Corporation of Delhi for the third consecutive term. It has also avenged its defeat in 2013 and 2015 Delhi Assembly elections at the hands of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party (AAP). But BJP seems to have failed in its dream of seeing a "Congress-mukt Bharat" (Congress-free India).