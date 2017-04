ఒకప్పుడు యోగిపై ఓడి.. ఇప్పుడు ఢిల్లీ సీఎంకే షాక్ ఇచ్చాడు..

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గెలుపు వెనుక కూడా పూర్వాంచల్ ఓటర్లు ఉండటం గమనార్హం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In 2009, popular Bhojpuri actor Manoj Tiwari contested the national election from Uttar Pradesh as a Samajwadi Party candidate. He was fielded by the party from Gorakhpur, which has only sent the BJP's Yogi Adityanath to parliament since 1998. Mr Tiwari stood no chance.