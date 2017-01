బస్తర్ అడవుల్లో... 'మహిళా డైనమైట్'!

బస్తర్ అడవుల్లో విధి నిర్వహణ నిజంగా కత్తి మీద సామే. కానీ అలాంటి చోట.. పనిచేయడానికి తొలిసారిగా సీఆర్పీఎఫ్ లో ఉషా కిరణ్ అనే మహిళా అధికారి ముందుకొచ్చారు.

English summary

Usha Kiran,27, is CRPF’s first woman officer to be posted in the Maoist-infested part of the Bastar region and a potent PR tool for the security forces battling accusations of grave excesses, including rape.