సంపన్నులకు వల వేసి సెక్స్, భారీగా డబ్బులు వసూల్, సెక్స్ ముఠా అరెస్ట్

గ్యాంగ్ గా ఏర్పాడి భారీ వసూళ్ళకు పాల్పడుతున్న మెగా సెక్స్ రాకెట్ ను పోలీసులు చేధించారు.సంపన్నులతో పరిచయాలను ఏర్పాటు చేసుకొని వారిని రూమ్ కు పిలిచి ఏకాంతంగా గడిపి రేప్ కేసు పెడతానంటూ బెదిరింపులకు పాల్ప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Police have busted a major sex racket, arresting 33 members of a gang that includes six women and six lawyers. The group, active for more than a year, has allegedly extorted more than Rs 20 crore from its victims.