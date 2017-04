తెర పైకి అన్నాడీఎంకె 'విలీనం': శశికళకు కోలుకోలేని దెబ్బ!

అమ్మ పాలన తిరిగి కొనసాగాలని, రెండాకుల చిహ్నం తిరిగి దక్కించుకోవాలనేదే తమ అందరి అభిప్రాయమని మంత్రులు తెలిపారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Four months after former Tamil Nadu chief minister J Jayalalithaa passed away at night, there was yet another midnight drama on Monday night with senior ministers saying they were ready to work as a team with former CM O Panneerselvam and consider the possibility of a merger of the two factions.