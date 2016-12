కొచ్చిన్, తిరువనంతపురం విమానాశ్రయాల వెబ్‌సైట్‌లు హాక్‌కు గురయ్యాయి. పాకిస్థాన్ సైబర్ అటాకర్స్ గ్రూప్ ఈ హ్యాకింగ్ పాల్పడ్డారు.

తిరువనంతపురం: కొచ్చిన్, తిరువనంతపురం విమానాశ్రయాల వెబ్‌సైట్‌లు హాక్‌కు గురయ్యాయి. పాకిస్థాన్ సైబర్ అటాకర్స్ గ్రూప్ పేరిట ఈ హ్యాకింగ్ పాల్పడ్డారు. 'we are unbeatable.. mess with the best die like the rest' అనే సందేశాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు.

English summary

The websites of the Cochin and Thiruvananthapuram airports have been hacked. Mess with the Best read a message from a group called the Pakistan Cyber Attackers.