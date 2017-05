షాక్: తమిళ మంత్రులకు రూ. 400కోట్లు ముట్టజెప్పిన శేఖర్ రెడ్డి!

ఇసుక వ్యాపారి, అక్రమ నగదు చెలామణిలో నిందితుడైన జె శేఖర్‌రెడ్డికి సంబంధించిన మరో సంచలన విషయం వెలుగుచూసింది. శేఖర్ రెడ్డి ద్వారా తమిళనాడు మంత్రులకు, అధికారులకు రూ.400 కోట్ల మేరకు ముడుపులు అందాయని

Story first published: Monday, May 8, 2017, 9:47 [IST]

English summary

Tamil Nadu's sand mining baron J Sekhar Reddy, accused of money laundering by the Enforcement Directorate, paid state ministers and bureaucrats around 400 crores, sources said the Income Tax department have told the Tamil Nadu government.