పన్నీర్ సెల్వం దెబ్బకు ఫస్ట్ వికెట్ పడింది, అసెంబ్లీకి పరుగో పరుగు !

పన్నీర్ సెల్వంకు పిచ్చిపట్టింది, ఆయనకు సీఎం పదవి పోవడంతో మానసికంగా కుంగిపోయారు అంటూ ఇంత కాలం నానామాటలు మాట్లాడిన తమిళనాడు ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి విజయభాస్కర్ తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చెయ్యడానికి అసెంబ్లీక

English summary

Tamil Nadu Minister Vijayabaskar has met Assembly secretary Jamaludeen. Sources says that he may resign from his post.