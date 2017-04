అడవిలోకి తీసుకెళ్లి అమ్మాయిపై గ్యాంగ్ రేప్

ఓ అమ్మాయిపై ముగ్గురు యువకులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అమ్మాయిని అడవిలోకి తీసుకుని వెళ్లి వారు ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A 13-year-old girl was allegedly gangraped at a village in Odishas Keonjhar district, police said