పెళ్ళికి ఒప్పుకోలేదని మైనర్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసి మూడువారాల పాటు అత్యాచారం చేశాడు

మైనర్ బాలికపై మూడు వారాల పాటు అత్యాచారం చేశాడు ఓ యువకుడు. బాలికను కిడ్నాప్ చేసి తన పొలంలో ఓ గుంతలో బందించి మూడువారాలపాటు అత్యాచారం చేశాడు. మూడు వారాల తర్వాత నిందితుడిని , అతనికి సహకరించిన ఏడుగురు ని

English summary

a 15 year old minor girl was allegedly kidnapped and forcibly confirmed in a fram pit for over three weeks in november and raped repeatedly by a teenager in gujarat.