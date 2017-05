షాక్: 6 సార్లు హార్ట్ స్ట్రోక్, బతికిన 4 నెలల విదిషా

నాలుగు నెలల వయస్సున్న విదిషాకు ఆరు నెలల కాలంలో గుండెపోటు వచ్చింది.ఈ గుండెపోటుతో ఆమె బతికిబయటపడింది.అయితే ఆ బేబీని మిరాకిల్ బేబీ అంటూ ఆసుపత్రి వర్గాలు పిలుస్తున్నాయి. మృత్యుముఖంలోకి వెళ్ళి తిరిగి బతకడం

English summary

Four month old Vidisha is being called a "miracle baby" in the Parel hospital that has been her home for the last two months. She was not only born with a major heart defect that needed a 12-hour surgery, but she suffered six heart attacks thereafter.