నగదు కోసం బ్యాంకు అధికారులను చితక్కొట్టారు,72 గంటల్లో నల్లధనం పై నాలుగు వేల మెయిల్స్

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత కొత్త కరెన్సీ కోసం బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగి విసిగి వేసారిన ప్రజలు బ్యాంకు అధికారులను చితక్కొట్టారు. బ్యాంకు అధికారులను ప్రజలు కొట్టడాన్ని వీడియో చిత్రీకరించి సామాజిక మాథ

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 18:12 [IST]

English summary

a mob attacks on bank employees on Monday outside a bank in allahabad and all the fighting was captured in a video.due to some reasons yet to be known, a mob started beating up a couple of employees of bank of baroda right outside the bank branch.the whole mess was shot in a video