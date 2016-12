మొబైల్ ఫోన్లు బ్యాంకులుగా, నగదురహితలావాదేవీలకు ప్రోత్సాహకాలు

రానున్న రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్లు బ్యాంకులు, పర్సులుగా మారనున్నాయి.నగదు రహిత లావాదేవీలవైపు ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తోంది. నగదు రహిత లావాదేవీలను చేసిన వారికి ప్రోత్సాహాకాలు ఇవ్వనుండి.

English summary

mobile pnone will be banks and purse.after demonatesation central governament encourage cashless transactions.who are the pay cahsless transacations central governament pay incentives.an every bank account link with pan card,aadhar cards.