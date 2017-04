జమ్మూకశ్మీర్‌ రాజధాని శ్రీనగర్‌లో మంగళవారం స్వల్ప భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. రిక్టార్‌ స్కేల్‌పై వీటి తీవ్రత 5గా నమోదైంది. శ్రీనగర్‌ వ్యాలీతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 15:06 [IST]

A moderate earthquake rocked Kashmir valley, including summer capital, Srinagar, forcing people to rush out of their homes in panic today.A Meteorological Department spokesman told UNI that an earthquake of magnitude 5 on the Richter Scale rocked Srinagar and other parts of the Valley at 1042 hrs.