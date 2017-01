పేటీఎం లేకుంటే బహిష్కరణా, ఆర్బీఐకి అవమానం: రాహుల్ చినిగిన షర్ట్ (వీడియో)

నోట్ల రద్దు నిర్ణయంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురి చేశారని, ఆర్బీఐని సైతం ఖూనీ చేశారని ఏఐసీసీ ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ సోమవారం నాడు మండిపడ్డారు.

English summary

Accusing Prime Minister Narendra Modi of impinging upon the autonomy of institutions like the RBI, Congress Vice President Rahul Gandhi today said the Central Bank's Governor was informed of his decision on demonetisation just a day before the move.