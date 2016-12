ప్రజల్లో భయాందోళనలు నింపిన మోదీ : రాహుల్ గాంధీ

ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజల్లో భయాందోళనలు నింపుతున్నారని ఏఐసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. బుధవారం ఢిల్లీలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 132వ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Congress vice-president Rahul Gandhi in his address at the 132nd Foundation Day of the party on Wednesday said that the Congress stood for the common people of the country. In his speech, the Gandhi scion kept up his attack on Prime Minister Narendra Modi-led government’s demonetisation policy, describing the move as “hurting people”.